Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 261: Panettone
9 Min.Ab 6
Nachdem ich Herausforderungen mag und meinem Mann eine Freude machen wollte, probierte ich meinen ersten hausgemachten Panettone. Und siehe da, meine Vorurteile wurden Bissen für Bissen leiser und am Ende war ich vollends davon überzeugt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm