Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 274: Paprikaschnitzel
9 Min.Ab 6
Cooking with friends: Diesmal habe ich meinen Freund Willi Klinger zu mir an den Herd gebeten, um mir das legendäre Paprikaschnitzel seiner Mutter zeigen zu lassen. Wahrscheinlich das beste, das ich je hatte.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
6
Copyrights:© Digifilm