Gedämpfter Wolfsbarsch & Drink "Everybody's Darling"Jetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 277: Gedämpfter Wolfsbarsch & Drink "Everybody's Darling"
13 Min.Ab 6
Noch nie hat ein Koch es geschafft, den Feueralarm in meinem Kochsalon auszulösen. Bis Liwei kam, sah und siegte. Die Wolfsbarschröllchen waren es allerdings wert.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
6
Copyrights:© Digifilm