Salat mit Hühnerbrust, Sellerie und eingelegten WeintraubenJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 278: Salat mit Hühnerbrust, Sellerie und eingelegten Weintrauben
5 Min.Ab 6
Der perfekte Hühnersalat - saftige Hühnerbrust, marinierte Weintrauben, Zwiebeln und Sellerie. Einfach pur, mit Blattsalat oder im Sandwich. Die einzige Gefahr liegt im Suchtfaktor.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm