Gebackene Ochsenherztomate mit CouscousJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 292: Gebackene Ochsenherztomate mit Couscous
8 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6
In Amerika ist sie als "Beefsteak tomato" bekannt - in Peter Hendersons Samenkatalog von 1895 beschreibt er die Ochsenherztomate als "So fest und fleischig wie Beefsteak". Wir füllen sie heute mit Zitronen-Couscous und Sommergemüse. So frisch und fruchtig wie der Sommer.
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Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Digifilm & © Season 1: KMH Media Consulting GesmbH