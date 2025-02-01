Helles Lammragout mit Gnocchi und ErbseJetzt kostenlos streamen
Folge 295: Helles Lammragout mit Gnocchi und Erbse
7 Min.Ab 6
Gault & Millau "Newcomerin des Jahres 2022" Clara Aue: Sie kam, sah und siegte - mit einem unkomplizierten hellen Lammragout und flaumigen Gnocchi.
