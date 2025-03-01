Strudel mit Schokolade, Nüssen und MaroniJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 315: Strudel mit Schokolade, Nüssen und Maroni
6 Min.Ab 6
Maroni können so viel mehr, als in einem Papierstanizel zu landen. Mit Schokolade, Nüssen und Semmelwürfel in einen Strudel gepackt, wirken sie als Antidepressivum an kalten Wintertagen, das Rezept ist auch eine wunderbare Resteverwertung für altes Brot.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm