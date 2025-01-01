Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 32: Lammkrone in Kräuterkruste
7 Min.Ab 6
Lamm ist bei uns ein etwas schwieriges Thema - unbedacht gekauft und/oder ungeschickt gekocht, kann es im Desaster enden. Dies ist mein Lieblingsrezept für Lammkrone, © Gordon Ramsay, es ist mir bisher kein einziges Mal misslungen und geschmacklich mit dem Dijonsenf unter der frischen Kräuterkruste einfach ein Wahnsinn.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm