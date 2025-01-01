Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein wunderbarer Kochsalon

just cookingStaffel 1Folge 34
8 Min.Ab 6

Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, die ersten Schularbeiten drohen und eine sich ständig neu befüllende To-Do-Liste ließen mich kürzlich in einen tiefen See aus Selbstmitleid eintauchen. Und was hilft da am besten? Richtig - Schokolade, Karamell und Nüsse. Zumindest bei mir. Wenn ihr auch so gepolt seid, werdet ihr bei diesen Cookies ähnlich durchatmen, wie ich. Und wieder auftauchen.

