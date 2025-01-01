Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 34: Schokolade-Karamell-Cookies
8 Min.Ab 6
Zu viel Arbeit, zu wenig Zeit, die ersten Schularbeiten drohen und eine sich ständig neu befüllende To-Do-Liste ließen mich kürzlich in einen tiefen See aus Selbstmitleid eintauchen. Und was hilft da am besten? Richtig - Schokolade, Karamell und Nüsse. Zumindest bei mir. Wenn ihr auch so gepolt seid, werdet ihr bei diesen Cookies ähnlich durchatmen, wie ich. Und wieder auftauchen.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm