Mein wunderbarer Kochsalon

Gebeizte Lachsforelle mit Zitronen-Joghurt-Sauce und Avocado

just cookingStaffel 1Folge 42
Gebeizte Lachsforelle mit Zitronen-Joghurt-Sauce und Avocado

Folge 42: Gebeizte Lachsforelle mit Zitronen-Joghurt-Sauce und Avocado

6 Min.Ab 6

Ich konnte mich noch nie so richtig für gebeizten Lachs erwärmen, außer bei einer Irland-Reise kürzlich, der war umwerfend und bekehrend. Ergo: Es geht ja doch. Dann probiere ich es eben selbst. Diese gebeizte Lachsforelle ist nicht nur optisch aufsehenerregend, sondern auch geschmacklich eine Granate. Und vor allem: keine Hexerei. Funktioniert übrigens auch mit Saibling und Forelle.

