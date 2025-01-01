Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 43: Elsässer Baeckeoffe
9 Min.Ab 6
Ich brauchte Tage, damit ich das überhaupt aussprechen kann - Baeckeoffe kann mit Bäckerofen übersetzt werden. Ich habe mir das Ganze von jemandem erklären lassen, der es wissen muss: Alain Weissgerber, Drei-Haubenkoch mit elsässischen Wurzeln, ist mit Baeckeoffe aufgewachsen und führt uns Schritt für Schritt zu der Überzeugung, dass sie der Aufwand lohnt.
Mein wunderbarer Kochsalon
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm