Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 53: Steirische Klassik - Seeforelle / Erdäpfelsterz mit Grammeln / Stosuppe
Selten hat ein Koch so viele Restaurants bekocht, wie Alexander Mayer. Heute lässt der Steirer es etwas ruhiger angehen, der tägliche Restaurantalltag ruht, stattdessen kann man ihn als Private chef mieten. Wir kochen gleich drei Gerichte, für die Ambitionierten. Alle anderen können entweder bei pochierter Forelle oder Steirische Stosuppe oder Erdäpfelsterz mit Grammeln bleiben.
Mein wunderbarer Kochsalon
