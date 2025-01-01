Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 59: Rindsrouladen
Dieses würzig gefüllte, weich geschmorte Rindfleisch mit betörend dichtem Saftl, was soll man dazu noch mehr sagen. Nachdem ich einige Termine hatte und die Rouladen nicht so alleine dem Herd überlassen wollte, habe ich sie diesmal im Dampfaufsatz des Thermomix gemacht. Und siehe da: was für eine schöne Überraschung.

