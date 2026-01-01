Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dillsauce mit Semmelknödel

Staffel 1Folge 70
Folge 70: Dillsauce mit Semmelknödel

9 Min.

Als Kind konnte man mich mit Erdäpfeln mit Dillsauce wirklich vergraulen, selten habe ich das Mittagessen verweigert, nur bei ebendiesen und Sauerkraut habe ich mit Schmolllippte und verschränkten Armen mein deutliches Veto ausgedrückt. Entweder verdanke ich es der Altersmilde oder mein Geschmack hat sich verändert, aber beides habe ich mittlerweile sehr gerne. Besonders die Dillsauce von Harald Pollak vom Retzbacherhof in Unterretzbach kann Düü-Banausen auf den rechten Weg bringen.

just cooking
