Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein wunderbarer Kochsalon

Rehrücken mit Steinpilzrisotto

just cookingStaffel 1Folge 71
Rehrücken mit Steinpilzrisotto

Rehrücken mit SteinpilzrisottoJetzt kostenlos streamen

Mein wunderbarer Kochsalon

Folge 71: Rehrücken mit Steinpilzrisotto

12 Min.Ab 6

Rehrücken gehört für mich zur Königsdisziplin - in der Pfanne wie am Teller. In der Küche stellt sich die Herausforderung, dass man den richtigen Gargrad erwischt, dass er dann Stück für Stück auf der Zunge zergeht. Johannes Winkelhofer vom Weinviertler Landgasthaus Winkelhofer in Eggendorf am Walde zeigt uns, wie es geht. Und noch vieles mehr. Dazu gibt es einen Pinot Noir von Leo Uibel - a match made in heaven.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mein wunderbarer Kochsalon
just cooking
Mein wunderbarer Kochsalon

Mein wunderbarer Kochsalon

Alle 1 Staffeln und Folgen