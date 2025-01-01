Zander-Blunz'n-Gröstl mit KernölmayonnaiseJetzt kostenlos streamen
9 Min.
Mit der Blunz¿n ist es wie mit Koriander oder Oliven - entweder man hasst sie oder man liebt sie. Für alle, die sie lieben, gibt es eine unerwartete Paarung, die man unbedingt probieren sollte: mit gebratenem Zander, Erdäpfeln und viel Kren darüber. Gewusst wie zeigt uns Christoph Schüller von der Genusswirtschaft im niederösterreichischen Mailberg.
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© Digifilm