Waldviertler Karpfenfilet mit KohlrabiJetzt kostenlos streamen
Mein wunderbarer Kochsalon
Folge 88: Waldviertler Karpfenfilet mit Kohlrabi
8 Min.Ab 6
Er ist ja nicht mein bester Freund, der Karpfen. Als Kind einmal ein Karpfenfilet gegessen und als zu fett in der Konsistenz, zu modrig im Geschmack abgespeichert. Doch dann lernte ich Klaus Hölzl vom Restaurant „Auszeit“ kennen. Er lebt und arbeitet im Waldviertel, wo ja bekannterweise die besten Karpfen heranwachsen dürfen. Und siehe da: Ich bin bekehrt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mein wunderbarer Kochsalon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Digifilm