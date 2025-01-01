Geschmorter Zwiebelrostbraten mit Rosmarin-BratkartoffelnJetzt kostenlos streamen
Folge 93: Geschmorter Zwiebelrostbraten mit Rosmarin-Bratkartoffeln
Der Rostbraten hat eigentlich nichts mit dem Beiried zu tun. Ursprünglich hat man es viel wörtlicher genommen - schon die alten Römer legten ganze Stücke Fleisch auf den Rost und schon war eine Legende geboren. Es gibt allerlei Rostbraten in der österreichischen Küche: Vanille, Girardi und Esterhazy sind nur einige davon. Aber mein spezieller Favorit ist der Zwiebelrostbraten.
