Menschen & Mächte: "Weg mit der Quatschbude! - Die Ausschaltung des Parlaments 1933"
Menschen & Mächte
Folge vom 28.12.2023
52 Min.Folge vom 28.12.2023
90 Jahre nach dem Staatsstreich von Engelbert Dollfuß zieht „Menschen & Mächte“ Bilanz: Wie konnte Dollfuß Österreich ab 1933 zu einer Diktatur umbauen und welche Gefahren lauern auf die moderne Demokratie? Die Zweite Republik hat aus der Tragödie von einst gelernt. Neuesten Umfragen zufolge entstehen aber Wählergruppen mit diffusen autoritären Neigungen. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0