Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener StiefschwesterJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 22.01.2026: Menschen & Mächte: Anne Franks Wiener Stiefschwester
51 Min.Folge vom 22.01.2026
Eva Schloss wird 1929 als Eva Geiringer in Wien, Anne Frank im selben Jahr in Frankfurt geboren. Beide Mädchen fliehen mit ihren Familien vor der Verfolgung der Nationalsozialisten nach Amsterdam. Familie Frank lebt dort seit 1934 am Merwedeplein, einem kleinen Platz im Süden Amsterdams. Familie Geiringer zieht 1940 gegenüber ein, am Merwedeplein 46. Hier begegnen sich die beiden Mädchen zum ersten Mal. Bildquelle: ORF/Eva Schloss
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0