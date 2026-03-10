Menschen & Mächte: Das Kino der Frauen: Vergessene Heldinnen der LichtspielhäuserJetzt kostenlos streamen
Menschen & Mächte
Folge vom 10.03.2026: Menschen & Mächte: Das Kino der Frauen: Vergessene Heldinnen der Lichtspielhäuser
49 Min.Folge vom 10.03.2026
Kinogeschichte aus weiblicher Sicht: Mutig, übersehen und bis heute prägend für die Filmszene. Die Doku holt Österreichs übersehene Kinopionierinnen zurück ins Rampenlicht. Seit 1900 wagten Frauen den Schritt ins ungewisse Abenteuer Kino, betrieben mobile Säle und hantierten mit brandgefährlichem Nitrofilm. Halb Wien lag einst in ihrer Hand, bevor viele von den Nationalsozialisten enteignet wurden. Doch sie bauten das Kino nach 1945 neu auf. Bis heute prägen engagierte Kinomacherinnen wie Käthe Kratz die Filmszene. Bildquelle: ORF/Good Media Solutions/David Pichler
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