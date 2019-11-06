Diese verflixten GefühleJetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 74: Diese verflixten Gefühle
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mila ist außer sich - jetzt, wo sie einen Buch-Deal mit einem Verlag an Land gezogen hat, vermasselt Nick mit seinem Liebesgeständnis alles. Mila will sich aber gar nicht auf ihn einlassen. Sie denkt, dass sie Nicks zweite Wahl ist und er nur deshalb Interesse zeigt, weil er jetzt Single und allein ist. Theresa muss sich unterdessen selbst eingestehen, dass sie Gefühle für Uwe hat - was sie so gar nicht freut. Rechte: SIXX
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mila
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX