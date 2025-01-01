Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 4Folge 11
Folge 11: Plakolm und Stich im Interview bei Milborn

50 Min.

ÖVP-Staatssekretärin für Claudia Plakolm und SJ-Vorsitzender Paul Stich sprechen im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Abschiebung einer gut integrierten Familie, die in Mangelberufen arbeitet, die SPÖ-Mitgliederbefragung und ob Klimaaktivisten die Gesellschaft spalten.

PULS 24
