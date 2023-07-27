Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn Spezial zum Fall Kellermayr

PULS 24Staffel 4Folge 21vom 27.07.2023
Folge 21: Milborn Spezial zum Fall Kellermayr

54 Min.Folge vom 27.07.2023

Protagonist Oliver Das Gupta, Justizministerin Alma Zadic (Die Grünen), Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Journalistin Rosemarie Schwaiger im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über den Fall Kellermayr.

