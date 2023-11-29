Zum Inhalt springenBarrierefrei
Griss, Szekeres und Brunner im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 29vom 29.11.2023
52 Min.Folge vom 29.11.2023

Ex-OGH-Präsidentin Irgmard Griss, Ex-Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im Interview bei PULS 24 Chefreporterin Politik, Manuela Raidl.

