Michael Ludwig und Werner Kogler im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 32vom 10.01.2024
Michael Ludwig und Werner Kogler im Interview bei Milborn

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 32: Michael Ludwig und Werner Kogler im Interview bei Milborn

54 Min.Folge vom 10.01.2024

PULS 24 Infochefin Corinna Milborn begrüßte am Mittwoch den Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) im Studio. Themen waren unter anderem: Rechtspopulismus - Andreas Babler - die Signa-Pleite - das Superwahljahr 2024 - die politische Stimmung in Österreich - das Koalitionsklima

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

