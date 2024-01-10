Michael Ludwig und Werner Kogler im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 32: Michael Ludwig und Werner Kogler im Interview bei Milborn
54 Min.Folge vom 10.01.2024
PULS 24 Infochefin Corinna Milborn begrüßte am Mittwoch den Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) im Studio. Themen waren unter anderem: Rechtspopulismus - Andreas Babler - die Signa-Pleite - das Superwahljahr 2024 - die politische Stimmung in Österreich - das Koalitionsklima
