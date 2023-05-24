Babler, Lercher und Fischer im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 15: Babler, Lercher und Fischer im Interview bei Milborn
52 Min.Folge vom 24.05.2023
Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, Max Lercher, Wahlkampfleiter von Hans Peter Doskozil und Heinz Fischer, ehemaliger Bundespräsident Österreichs, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das Rennen um den SPÖ-Vorsitz.
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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
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Genre:Talk
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