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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Babler, Lercher und Fischer im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 15vom 24.05.2023
Babler, Lercher und Fischer im Interview bei Milborn

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 15: Babler, Lercher und Fischer im Interview bei Milborn

52 Min.Folge vom 24.05.2023

Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, Max Lercher, Wahlkampfleiter von Hans Peter Doskozil und Heinz Fischer, ehemaliger Bundespräsident Österreichs, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das Rennen um den SPÖ-Vorsitz.

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