Alma Zadić und Florin Tursky im Interview bei Milborn
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 31: Alma Zadić und Florin Tursky im Interview bei Milborn
52 Min.Folge vom 20.12.2023
Justizministerin Alma Zadić (Die Grünen) und Florin Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn u.a. Handy-Beschlagnahmungen, Klimaaktivist:innen, das Koalitionsklima, Künstliche Intelligenz und die EU-Asylreform.
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
