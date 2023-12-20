Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

PULS 24Staffel 4Folge 31vom 20.12.2023
Justizministerin Alma Zadić (Die Grünen) und Florin Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn u.a. Handy-Beschlagnahmungen, Klimaaktivist:innen, das Koalitionsklima, Künstliche Intelligenz und die EU-Asylreform.

