Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Zadić, Mahrer und Landau im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 10
Zadić, Mahrer und Landau im Interview bei Milborn

Folge 10: Zadić, Mahrer und Landau im Interview bei Milborn

52 Min.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne), ÖVP Wien-Chef Karl Mahrer und Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich, die Causa Brunnenmarkt und über die Teuerung.

