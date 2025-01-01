Zadić, Mahrer und Landau im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 10: Zadić, Mahrer und Landau im Interview bei Milborn
52 Min.
Justizministerin Alma Zadić (Grüne), ÖVP Wien-Chef Karl Mahrer und Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich, die Causa Brunnenmarkt und über die Teuerung.
