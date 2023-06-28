Haijawi-Pirchner, Windl, Sobotka und Gamon im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Haijawi-Pirchner, Windl, Sobotka und Gamon im Interview bei Milborn
51 Min.Folge vom 28.06.2023
Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der DSN, Aktivistin Anja Windl, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Sicherheitslage in Österreich, Überwachung, Kickl als Kanzler und die Rolle der EU im Ukraine-Krieg.
