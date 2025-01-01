Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Maurer, Patterer, Thurnher und Drumm im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 14
Maurer, Patterer, Thurnher und Drumm im Interview bei Milborn

Folge 14: Maurer, Patterer, Thurnher und Drumm im Interview bei Milborn

52 Min.

Klubchefin der Grünen Sigrid Maurer, Hubert Patterer (Chefredakteur Kleine Zeitung), ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher und Corinna Drumm (Geschäftsführerin Verband Österreichischer Privatsender) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte ORF-Gesetz.

