Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 14: Maurer, Patterer, Thurnher und Drumm im Interview bei Milborn
52 Min.
Klubchefin der Grünen Sigrid Maurer, Hubert Patterer (Chefredakteur Kleine Zeitung), ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher und Corinna Drumm (Geschäftsführerin Verband Österreichischer Privatsender) im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte ORF-Gesetz.
