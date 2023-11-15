Karl Dürtscher, Andreas Schieder und Lena Schilling im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 26: Karl Dürtscher, Andreas Schieder und Lena Schilling im Interview bei Milborn
51 Min.Folge vom 15.11.2023
GPA-Chefverhandler Karl Dürtscher, der designierte SPÖ-Spitzenkandidat der kommenden EU-Parlamentswahlen und Klima-Aktivistin Lena Schilling sprechen im Interview mit PULS 24 Moderator Thomas Mohr u.a. über den Nahost-Konflikt, die EU-Wahl 2024, die KV-Verhandlungen und Streiks der Metaller, Greta Thunberg, die Asylpolitik und Österreichs Neutralität.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-4: ProsiebenSat.1 PULS4