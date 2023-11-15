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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Karl Dürtscher, Andreas Schieder und Lena Schilling im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 26vom 15.11.2023
Karl Dürtscher, Andreas Schieder und Lena Schilling im Interview bei Milborn

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 26: Karl Dürtscher, Andreas Schieder und Lena Schilling im Interview bei Milborn

51 Min.Folge vom 15.11.2023

GPA-Chefverhandler Karl Dürtscher, der designierte SPÖ-Spitzenkandidat der kommenden EU-Parlamentswahlen und Klima-Aktivistin Lena Schilling sprechen im Interview mit PULS 24 Moderator Thomas Mohr u.a. über den Nahost-Konflikt, die EU-Wahl 2024, die KV-Verhandlungen und Streiks der Metaller, Greta Thunberg, die Asylpolitik und Österreichs Neutralität.

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