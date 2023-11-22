Danielle Spera, Ramazan Demir, Schlomo Hofmeister und Christoph Wiederkehr im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 27: Danielle Spera, Ramazan Demir, Schlomo Hofmeister und Christoph Wiederkehr im Interview bei Milborn
51 Min.Folge vom 22.11.2023
Danielle Spera, ehemalige Direktorin des jüdischen Museums, Ramazan Demir, Imam, Schlomo Hofmeister, Rabbiner, und Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister Wiens (NEOS), im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Radikalisierung an Schulen, Antisemitismus und Integration.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4