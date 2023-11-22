Zum Inhalt springenBarrierefrei
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

PULS 24Staffel 4Folge 27vom 22.11.2023
Folge 27: Danielle Spera, Ramazan Demir, Schlomo Hofmeister und Christoph Wiederkehr im Interview bei Milborn

51 Min.Folge vom 22.11.2023

Danielle Spera, ehemalige Direktorin des jüdischen Museums, Ramazan Demir, Imam, Schlomo Hofmeister, Rabbiner, und Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister Wiens (NEOS), im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über Radikalisierung an Schulen, Antisemitismus und Integration.

