Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Meinl-Reisinger, Holzleitner, Löw im Interview bei Milborn

PULS 24Staffel 4Folge 18vom 14.06.2023
Meinl-Reisinger, Holzleitner, Löw im Interview bei Milborn

52 Min.Folge vom 14.06.2023

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, stellvertretende SPÖ-Klubchefin Eva Maria Holzleitner und Außenpolitik-Journalist und USA-Experte Raimund Löw im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Neuaufstellung in der SPÖ, das Parteiprogramm der NEOS, die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Nationalrat und über die Anklage gegen Ex-Präsidenten Donald Trump.

