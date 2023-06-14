Meinl-Reisinger, Holzleitner, Löw im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 18: Meinl-Reisinger, Holzleitner, Löw im Interview bei Milborn
52 Min.Folge vom 14.06.2023
NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, stellvertretende SPÖ-Klubchefin Eva Maria Holzleitner und Außenpolitik-Journalist und USA-Experte Raimund Löw im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn über die Neuaufstellung in der SPÖ, das Parteiprogramm der NEOS, die Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Nationalrat und über die Anklage gegen Ex-Präsidenten Donald Trump.
