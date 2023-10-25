Victoria Borochov, Holger Bonin und Johannes Rauch im Interview bei MilbornJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 24: Victoria Borochov, Holger Bonin und Johannes Rauch im Interview bei Milborn
51 Min.Folge vom 25.10.2023
Victoria Borochov, Vizepräsidentin der Europäischen Jüdischen Studierenden Union, Sozialminister Johannes Rauch (Die Grünen) und IHS-Chef Holger Bonin sprechen im Interview mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn unter anderem über Antisemitismus in Österreich, Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Welt, Medikamentenmangel, Armutsgefährdung in Österreich, Pensionen und das Gesundheitssystem.
