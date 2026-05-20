Staffel 1Folge 19
Frische LandluftJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 19: Frische Landluft
24 Min.
Rowan und Shil behaupten, im Wald von einem wilden Monster angegriffen worden zu sein. Nach einigen Nachforschungen stellt sich heraus, dass es sich um ein Stinktierbaby handelt, das seine Mutter verloren hat. Thalia und ihre Freunde helfen ihm.
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Mittelland - Die Legende der Elfen
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Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment