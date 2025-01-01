Staffel 1Folge 7
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 7: Der Geist, den niemand rief
24 Min.
Durch einen bösen Zauber übernimmt ein Geist Thalias Gestalt und ihre Erinnerung. Ihr böser Doppelgänger verbündet sich daraufhin mit Lord Kann, der die Gelegenheit zur Invasion von Mittelland mit seinen Kobolden sieht.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment