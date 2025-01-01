Staffel 1Folge 17
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 17: Der alte Zauberbaum
24 Min.
Ein riesiger alter Baum im Dorf der Elfen ist krank und droht auf die Häuser zu fallen. Thalia zieht los, um den alten und griesgrämigen Zauberbaum um Hilfe zu fragen. Phaedon, der den Baum krank gemacht hat, will dies verhindern.
