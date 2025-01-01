Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verwünscht

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 18: Verwünscht

24 Min.

Luna und Nayade befreien einen alten Zauberer und erhalten als Belohnung drei Wünsche. Die ersten beiden verschwenden sie in Windeseile für neue Kleidung. Phaedon sorgt dafür, dass sie ihn mit dem dritten Wunsch zum König der Elfen machen.

Mittelland - Die Legende der Elfen
Mittelland - Die Legende der Elfen

