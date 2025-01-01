Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Zauber-Zutaten

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 12: Die Zauber-Zutaten

24 Min.

Der Zauber der Quelle muss von Menel erneuert werden, damit der Schutzgeist Salmac die Elfen schützten kann. Phaedon will verhindern, dass Menel alle Zutaten sammeln kann und schickt ihm die Kobold-Armee hinterher. Thalia will ihm helfen.

Mittelland - Die Legende der Elfen
