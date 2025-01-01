Staffel 1Folge 11
Jagd auf CreeperJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 11: Jagd auf Creeper
24 Min.
Lord Kanns Lieblingsdrache Creeper muss gebadet werden, doch dieser wehrt sich mit allen Mitteln. Snakehammer versucht ihm mit einem Roboter beizukommen, doch Creeper flüchtet ins Dorf der Elfen, wo er mit dem Roboter viel Unruhe stiftet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mittelland - Die Legende der Elfen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment