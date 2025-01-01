Staffel 1Folge 14
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 14: Eingeschlossen
24 Min.
Bei einem Ausflug in den Wald werden Nayade und Luna von einem Schneesturm überrascht. Sie flüchten sich in eine Höhle, wo vor ihnen schon Shil Unterschlupf gesucht hat, nachdem sie einst die Elfen belauscht hatte. Nun müssen sie sich zusammenraufen.
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment