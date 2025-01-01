Staffel 1Folge 6
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 6: Der grüne Golem
24 Min.
Snakehammer soll für Lord Kann endlich eine wirksame Waffe gegen die Elfen entwickeln. Er findet bei den Trollen einen grünen Schlamm, der in alles verwandelbar ist. Die Trolle machen es ihm, Daiman und Balabust aber nicht einfach, diesen zu stehlen.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe: 0
0
© Your Family Entertainment