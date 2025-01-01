Staffel 1Folge 16
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 16: Das Geschenk
24 Min.
Phaedon schenkt Menel unter einem falschen Vorwand eine Truhe, der ein mächtiger Fluch innewohnt. Als sich über dem Dorf ein Sturm zusammenbraut, hat Thalia eine Ahnung, was der Grund dafür ist und will das Unheil verhindern.
Mittelland - Die Legende der Elfen
Genre:Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment