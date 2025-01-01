Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geschenk

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 16: Das Geschenk

24 Min.

Phaedon schenkt Menel unter einem falschen Vorwand eine Truhe, der ein mächtiger Fluch innewohnt. Als sich über dem Dorf ein Sturm zusammenbraut, hat Thalia eine Ahnung, was der Grund dafür ist und will das Unheil verhindern.

