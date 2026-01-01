Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fala, die Heilerin der Elfen

Fala, die Heilerin der Elfen

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 4: Fala, die Heilerin der Elfen

24 Min.

Um den todkranken Lord Kann zu retten, entführen Daiman und Balabust Fala, die Heilerin der Elfen. Sie schafft es Lord Kann zu heilen, doch dieser zeigt sich nicht dankbar und nimmt Thalia und Rowan gefangen, die den Entführern gefolgt sind.

Mittelland - Die Legende der Elfen
Mittelland - Die Legende der Elfen

