Miet-Mafia in Wien: Wie Immobilienhaie Mieter:innen loswerdenJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Miet-Mafia in Wien: Wie Immobilienhaie Mieter:innen loswerden
50 Min.Folge vom 10.12.2025
Das Team von MOMENT.AT deckt auf, wie Immobilieninvestoren Gebäude zu wahren Schrotthäusern verkommen lassen. Wie sie Bewohner:innen rausekeln und die Notlage armer Menschen ausnutzen. Dahinter steckt System.
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Genre:Dokumentation, Wissenschaft
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: okto