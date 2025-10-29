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Wer darf in Österreich wählen? Wen schwächt das Wahlrecht?

OktoStaffel 1Folge 3vom 29.10.2025
Wer darf in Österreich wählen? Wen schwächt das Wahlrecht?

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Folge 3: Wer darf in Österreich wählen? Wen schwächt das Wahlrecht?

20 Min.Folge vom 29.10.2025

Ob du in Österreich politisch mitbestimmen darfst, entscheidet dein Pass. Hast du das „falsche“ Stück Papier, geht es dir wie mittlerweile über 1,5 Millionen Menschen in diesem Land. Sie dürfen bei der kommenden Nationalratswahl kein Kreuzerl machen, selbst wenn sie hier geboren und aufgewachsen sind. Warum schließt man sie aus? Welche Auswirkungen hat das Staatsbürgerschaftsrecht auf unsere Demokratie? Und wie geht es den Menschen, die zwar hier leben, aber keine Stimme haben? All diese Fragen rund um politische Mitbestimmung in Österreich beantworten wir in dieser von Ebru Sokolova gestalteten Doku von MOMENT.AT.

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