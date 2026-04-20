Die Wahrheit über RenaturierungJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: Die Wahrheit über Renaturierung
21 Min.Folge vom 20.04.2026
Wir haben uns angesehen, wie Flüsse und Moore renaturiert werden und stellen uns die wichtigen Fragen rund um Renaturierung in Österreich. Warum wurden Flüsse eingeengt und Moore trockengelegt? Warum wurden Falschinformationen über das Renaturierungsgesetz auf EU-Ebene verbreitet? Alle Antworten findest du in dieser von Lisa Wohlgenannt gestalteten Doku von MOMENT.AT.
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: okto