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Reiche hassen diesen Abend

OktoStaffel 1Folge 7vom 26.11.2025
Reiche hassen diesen Abend

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Folge 7: Reiche hassen diesen Abend

77 Min.Folge vom 26.11.2025

Während das Leben für die Vielen immer unleistbarer wird, gibt es die Reichen, die immer profitieren. Nirgends in Europa ist das Vermögen ungerechter verteilt als in Österreich. Die Bevölkerung spürt das auch: Sieben von zehn Österreicher:innen wünschen sich Vermögenssteuern. Es wäre eigentlich der Job der Politik, für eine gerechtere Verteilung zu sorgen. Und warum passiert dann nix? Warum gibt es keinen Aufstand, oder wenigstens Widerstand? Reden wir über das, über das wir nicht reden sollen, wenn es nach den Reichen geht: Wie sie zu ihrem Reichtum kommen. Wie sie ihn vor der Gesellschaft verstecken, damit sie keine Steuern zahlen müssen. Wie sie Politik und Medien steuern, damit sich daran nix ändert. Barbara Blaha und Willi Mernyi reden in der Arbeiterkammer Wien darüber. Einen Abend lang. Eine Produktion von moment.at auf OKTO.

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