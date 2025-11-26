Reiche hassen diesen AbendJetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Reiche hassen diesen Abend
Während das Leben für die Vielen immer unleistbarer wird, gibt es die Reichen, die immer profitieren. Nirgends in Europa ist das Vermögen ungerechter verteilt als in Österreich. Die Bevölkerung spürt das auch: Sieben von zehn Österreicher:innen wünschen sich Vermögenssteuern. Es wäre eigentlich der Job der Politik, für eine gerechtere Verteilung zu sorgen. Und warum passiert dann nix? Warum gibt es keinen Aufstand, oder wenigstens Widerstand? Reden wir über das, über das wir nicht reden sollen, wenn es nach den Reichen geht: Wie sie zu ihrem Reichtum kommen. Wie sie ihn vor der Gesellschaft verstecken, damit sie keine Steuern zahlen müssen. Wie sie Politik und Medien steuern, damit sich daran nix ändert. Barbara Blaha und Willi Mernyi reden in der Arbeiterkammer Wien darüber. Einen Abend lang. Eine Produktion von moment.at auf OKTO.
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