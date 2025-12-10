Das Märchen von der Leistung, die sich lohntJetzt kostenlos streamen
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Folge 9: Das Märchen von der Leistung, die sich lohnt
53 Min.Folge vom 10.12.2025
Von der falschen Verwendung des Begriffes "Leistungsträger" bis zur fantasievollen Rechtfertigung von leistungslosem Einkommen. Was verstehen wir unter Leistung? Welche Leistung brauchen wir in unserer Gesellschaft? Und welche belohnen wir stattdessen in unserer Wirtschaft? Dieser Abend in der Kulisse Wien rückt die Verhältnisse wieder gerade. Eine Produktion von moment.at auf OKTO.
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation, Unterhaltung
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Copyrights:© Season 1: okto