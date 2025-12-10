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Das Märchen von der Leistung, die sich lohnt

OktoStaffel 1Folge 9vom 10.12.2025
Das Märchen von der Leistung, die sich lohnt

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Folge 9: Das Märchen von der Leistung, die sich lohnt

53 Min.Folge vom 10.12.2025

Von der falschen Verwendung des Begriffes "Leistungsträger" bis zur fantasievollen Rechtfertigung von leistungslosem Einkommen. Was verstehen wir unter Leistung? Welche Leistung brauchen wir in unserer Gesellschaft? Und welche belohnen wir stattdessen in unserer Wirtschaft? Dieser Abend in der Kulisse Wien rückt die Verhältnisse wieder gerade. Eine Produktion von moment.at auf OKTO.

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